home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР провел еженедельный прием граждан

Глава КБР провел еженедельный прием граждан

06.08.2022 | 11:52
Обращения касались сложных жизненных ситуаций, в которые попали многодетные малообеспеченные семьи. Отмечена необходимость комплексного подхода в части улучшения жилищных условий, специализированного лечения и реабилитации детей. Также состоялась встреча с семьями военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, которые нуждаются в поддержке по различным вопросам. По всем обращениям Глава региона дал соответствующие поручения. Казбек Коков поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с муниципалитетом подготовить необходимую документацию для включения проекта ремонта улицы Архестова в Псынабо в одну из профильных программ, так как жители обратились с просьбой о благоустройстве этого участка.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных