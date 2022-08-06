Глава КБР провел еженедельный прием граждан

Обращения касались сложных жизненных ситуаций, в которые попали многодетные малообеспеченные семьи. Отмечена необходимость комплексного подхода в части улучшения жилищных условий, специализированного лечения и реабилитации детей. Также состоялась встреча с семьями военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции, которые нуждаются в поддержке по различным вопросам. По всем обращениям Глава региона дал соответствующие поручения. Казбек Коков поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с муниципалитетом подготовить необходимую документацию для включения проекта ремонта улицы Архестова в Псынабо в одну из профильных программ, так как жители обратились с просьбой о благоустройстве этого участка.