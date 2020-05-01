Глава КБР поздравил выпускников с «последним звонком»

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил выпускников республики с «последним звонком».

«Традиционно в этот день в школах нашей страны звучал «последний звонок» – один из самых важных, трогательных и волнительных моментов для каждого человека. К сожалению, в этом году он прошел в непривычном формате, но вместе с тем сохранил свою значимость и символизм. Завершился замечательный̆, местами сложный̆, но очень интересный̆ и ответственный̆ этап вашей̆ жизни. Вы прощаетесь с родной школой̆, с учителями, которые на протяжении многих лет передавали вам новые знания, радовались вашим успехам, воспитывали вас трудолюбивыми, порядочными людьми. Впереди вас ждет новая, взрослая жизнь, выбор профессии. Ставьте перед собой амбициозные задачи, смело идите к поставленным целям. У вас все получится! Успехов вам и удачи!» – говорится в поздравлении Главы республики.