Глава КБР посетил пострадавшие от стихии районы республики

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал в наиболее пострадавших от разгула стихии муниципалитетах, о чем сообщил на своей официальной странице в сети Instagram.

«Посетил наиболее пострадавшие от недавней непогоды районы республики. Речь о Прохладненском, Майском, Баксанском районах и городе Прохладном.

С министром сельского хозяйства КБР Хасаном Сижажевым осмотрели попавшую под удар часть сельхозугодий. В настоящее время комиссия определяет размер нанесённого ущерба.

Глава Прохладного Игорь Тараев доложил о ходе ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий в городе.

Проинспектировал также работы по восстановлению фасада корпуса РКБ в Прохладном, где сегодня расположен Госпиталь №3 по лечению пациентов с коронавирусом. Рабочие приступили к завершающему этапу ремонта. В ближайшее время работы будут окончены», — говорится в сообщении.