Глава КБР ответил на вопросы жителей республики в формате «Прямой линии»





«Прямая линия» с Главой республики стартовала ровно в 12 часов. Такой формат общения с жителями региона используется впервые, отметил Казбек Коков, но может и должен стать постоянным инструментом обратной связи. Вопросы и обращения на «прямую линию» начали принимать с 21 июля. Темы самые разные. Но главная – это ситуация с распространением коронавируса. Первый звонок в студию, откуда идет трансляция. Вопрос о ценах и о том, что делается для повышения качества жизни людей в республике. Еще одна острая тема, волнующая многих жителей Кабардино-Балкарии, бесперебойное водоснабжение. Проблемы возникают как у жителей сел, так и у горожан. Глава республики ответил: здесь нужен комплексный подход, и начало уже положено. Есть ли возможность создать в Нальчике территорию свободного творчества? Это уже обращение от группы ремесленников, которые предлагают сделать в Атажукинском саду площадку для мастеров и включить её в план развития столицы КБР. Звонки и обращения в течение всей «прямой линии» принимал колл-центр. Здесь же и представители Центра управления регионом. Структура появилась совсем недавно, но уже обеспечивает эффективную связь между властью и населением.