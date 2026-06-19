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Глава КБР Казбек Коков встретился с сенатором РФ и депутатами Госдумы

Глава КБР Казбек Коков встретился с сенатором РФ и депутатами Госдумы

19.06.2026 | 15:10
После оглашения Послания Парламенту Кабардино-Балкарской Республики встретился с сенатором РФ Мухарбием Ульбашевым и депутатами Государственной Думы РФ Зауром Геккиевым, Викторией Родиной, Адальби Шхагошевым. В центре внимания — приоритетные направления социально-экономического развития нашего региона, которые были затронуты в сегодняшнем обращении к Парламенту республики. Обсудили задачи, требующие особого внимания и консолидированных усилий как на региональном, так и на федеральном уровне. Члены Федерального Собрания подтвердили настрой на тесное взаимодействие в продвижении наших инициатив по дальнейшему развитию Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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