Глава КБР Казбек Коков встретился с сенатором РФ и депутатами Госдумы

После оглашения Послания Парламенту Кабардино-Балкарской Республики встретился с сенатором РФ Мухарбием Ульбашевым и депутатами Государственной Думы РФ Зауром Геккиевым, Викторией Родиной, Адальби Шхагошевым.
В центре внимания — приоритетные направления социально-экономического развития нашего региона, которые были затронуты в сегодняшнем обращении к Парламенту республики. Обсудили задачи, требующие особого внимания и консолидированных усилий как на региональном, так и на федеральном уровне. Члены Федерального Собрания подтвердили настрой на тесное взаимодействие в продвижении наших инициатив по дальнейшему развитию Кабардино-Балкарии.
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