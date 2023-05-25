Глава КБР Казбек Коков встретился с Кариной Ореховой

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков встретился сегодня с руководителем регионального подразделения Комитета семей воинов Отечества Кариной Ореховой. Ее супруг – подполковник Дмитрий Орехов - героически погиб в специальной военной операции.
Говорили о том, что комитет намерен тесно взаимодействовать с Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», который начнет работать с 1 июня.
Подразделение Комитета в республике действует с марта этого года. За весь период в организацию поступило свыше полутысячи обращений, практически все они рассмотрены. Казбек Коков поблагодарил Карину Орехову за гражданскую позицию и непростую работу, которая сегодня имеет огромное значение для государства.
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