Глава КБР Казбек Коков встретился с гендиректором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым

Сегодня в Москве Глава КБР Казбек Коков встретился с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. Стороны обсудили ряд вопросов в сфере переработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Речь шла о ликвидации несанкционированных свалок, внедрении раздельного сбора отходов, работе с юридическими лицами, закупках новых контейнеров и специализированной техники. «Ситуация в целом улучшилась, однако развитие данной отрасли требует более комплексного подхода», - отметил Казбек Коков. В рамках поручений Президента России В. Путина по реформированию отрасли идет создание современной инфраструктуры по обращению с ТКО. Целевые показатели национального проекта «Экология» до 2030 года включают создание системы переработки и утилизации ТКО, повышение качества оказываемых услуг населению, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду. В Кабардино-Балкарии с начала 2022 года региональным оператором на два лицензированных полигона - Урванский и Прохладненский, завезено 249,5 тысячи тонн отходов, выполнено 41 705 рейсов. Для достижения целевых показателей в регионе необходимо строить объекты переработки и утилизации ТКО. Казбек Коков и Денис Буцаев обсудили возможность инвестирования в проекты, цель которых - совершенствование системы обращения с отходами. Достигнута договоренность о проработке инвестиционного проекта, планируется подписание «дорожной карты» сотрудничества. Глава республики выразил благодарность руководителю РЭО за конструктивный диалог и поддержку республики. Правительству КБР дано поручение создать рабочую группу для работы с Российским экологическим оператором.