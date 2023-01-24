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Глава КБР Казбек Коков вручил ордена Мужества

Глава КБР Казбек Коков вручил ордена Мужества

24.01.2023 | 22:17
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня пЕредал государственные награды родным Мурата Абазокова и Руслана Тхакумачева. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность участники специальной военной операции удостоены орденов Мужества (посмертно). Командир минометного расчета старший сержант Мурат Абазоков родился и вырос в Кишпеке. Санинструктор младший сержант Руслан Тхакумачев – в Куба-Табе… Обращаясь к родным героев, Казбек Коков подчеркнул: они с честью и достоинством исполнили свой служебный долг, защищая безопасность нашего Отечества. Имена воинов навсегда останутся в сердцах жителей республики, а их подвиги навечно будут вписаны в историю воинской славы Кабардино-Балкарии и России.   https://t.me/vestikbr
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