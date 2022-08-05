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Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем региональной налоговой службы Асланом Губачиковым

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем региональной налоговой службы Асланом Губачиковым

05.08.2022 | 00:53
Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителем Управления ФНС России по КБР Асланом Губачиковым. Руководитель региональной налоговой службы проинформировал Главу республики об исполнении плановых показателей по федеральному, республиканскому и местным бюджетам, а также о динамике налоговых поступлений в 2022 году. Согласно представленной информации, в консолидированный бюджет РФ в первом полугодии текущего года поступило 9,9 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 1,6 миллиарда рублей. Сумма поступлений в федеральный бюджет превысила 2,5 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года. Темпы роста показателей сравнительно с аналогичным периодом прошлого года существенно увеличились, отмечено в докладе. Поступления в консолидированный бюджет КБР составили 6,4 миллиарда рублей, увеличившись на 634,5 миллиона рублей по сравнению с отчетным периодом прошлого года. Основную долю поступлений формируют НДФЛ, прибыль, УСН, имущество организаций. Наиболее динамично развивающимися видами экономической деятельности названы выращивание многолетних культур, строительство, гостиничный бизнес, а также услуги в сфере общепита. В республиканский бюджет поступило 4,7 миллиарда рублей, в местные бюджеты – 1,6 миллиарда рублей. Поступления по внебюджетным фондам составили 5,2 миллиарда рублей. Динамика поступлений налогов и сборов сохраняет рост. Во втором полугодии позитивная динамика налоговых поступлений остается без изменений, отмечается рост объемов в сравнении в прошлогодним показателем по итогам 7 месяцев. Казбек Коков выразил уверенность, что, несмотря на непростую текущую экономическую ситуацию, показатели работы налогового ведомства не снизятся, и подчеркнул важность продолжения заданной Правительством России антикризисной налоговой политики в отношении малого и среднего бизнеса.
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