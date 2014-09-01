Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час»





Вопросы вакцинации населения от ковида, итоги «Прямой линии с Главой КБР», социально-экономическое развитие региона. Эти темы обсуждены сегодня на традиционном «муниципальный час» в Доме Правительства. Говоря о вакцинации Казбек Коков отметил: в республике полностью развернута сеть прививочных пунктов для достижения коллективного иммунитета. О том, как идет процесс, доложил вице-премьер Марат Хубиев.

3 августа Глава КБР ответил на вопросы жителей республики в рамках прямой линии. За время работы колл-центра поступило более 1500 вопросов. Они касались деятельности регионального оператора «Экологистика», обновления систем водообеспечения, ЖКХ, ряда проблем здравоохранения, образования и других тем, волнующих граждан. Ни одно обращение не должно остаться без ответа. Все они совершенно конкретные и решаемые», заявил Казбек Коков. Отдельно поднята тема организации и проведения ярмарок для реализации фермерами сезонной сельхозпродукции. Перед профильным министерством поставлена задача представить список соответствующих площадок для размещения торговых точек.