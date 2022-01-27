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Глава КБР Казбек Коков проинспектировал начало строительства временного моста через реку Чегем

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал начало строительства временного моста через реку Чегем

27.01.2022 | 18:03
  Глава КБР Казбек Коков проинспектировал начало строительства временного моста через реку Чегем на автодороге Р-217 «Кавказ». Строительство временного сооружения осуществляется с целью увеличения пропускной способности федеральной автодороги. Работы будут завершены в ближайшее время. Временное сооружение призвано улучшить дорожное движение на данном участке дороги и обеспечить безопасность и комфорт его участникам в период капитального ремонта основного моста. Итогом работ станет полное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного объекта. В рамках капитального ремонта основного моста через реку Чегем на автодороге Р-217 «Кавказ» планируется восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики двухполосного моста, расширить на два метра и разобрать существующий мост. Работы на правом искусственном сооружении в Чегеме на 443-м км автодороги мостостроители планируют завершить в конце сентября 2022 года.
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