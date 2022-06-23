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Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Координационного совещания по вопросам безопасности

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Координационного совещания по вопросам безопасности

23.06.2022 | 18:27
Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка, которое провел полпред Президента России в СКФО Юрий Чайка. Обсуждали темы антитеррористической защищенности учреждений образования, противодействия правонарушениям в миграционной сфере. Сейчас по поручению Президента страны прорабатывается вопрос о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на дальнейшее укрепление безопасности школ и детсадов. В миграционной сфере приоритетом остается профилактика нарушений.
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