Глава КБР Казбек Коков предложил увеличить в три раза единовременные выплаты многодетным матерям, получившим медали «Материнская слава»

В канун Дня матери Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выступил с инициативой увеличения единовременных выплат многодетным матерям, награждаемых медалью «Материнская слава». Это предложение уже направлено на рассмотрение в Парламент КБР. В настоящее время матери, достойно воспитавшие пятерых и более детей, получают единовременное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Новым законопроектом предусмотрено трехкратное увеличение данной суммы. Сегодня же запланировано проведение торжественного мероприятия, на котором Глава КБР вручит медали «Материнская слава» многодетным матерям за достойное воспитание пятерых и более детей. Напомним, данный вид выплат в регионе не увеличивался с 2007 года. Теперь на каждого ребенка выплата составит 30 тысяч рублей. Так, например, семья с пятью детьми единовременно получит вместо 50 тысяч рублей - 150 тысяч.