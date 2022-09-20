Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днём адыгов (черкесов). «Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с Днем адыгов (черкесов)! Этот праздник, с которым связаны важнейшие вехи истории адыгского этноса, олицетворяет стремление сохранить национальную идентичность, родной язык, культуру и традиции, приверженность ценностям мира, добра и справедливости, является общим духовным достоянием проживающих в нашей республике народов. История адыгов неразрывно связана с судьбой России. Адыги искренне гордятся именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества, высоко ценят все, что сделано и делается Российским государством для прогрессивного развития, сохранения самобытных традиций, исторического, культурного и духовного наследия адыгского этноса. Уверен, празднование Дня адыгов (черкесов) послужит дальнейшему укреплению этого бесценного достояния, традиций взаимопонимания и взаимоуважения между народами Кабардино-Балкарии. От всей души желаю вам здоровья, добра и благополучия», - говорится в тексте поздравления.