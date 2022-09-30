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Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с вхождением в состав России

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с вхождением в состав России

30.09.2022 | 19:37
Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с вхождением в состав России
oAHuE8TsAlC4PkGdBNS4ZzfuEEfoGgHr.jpg Сегодня в Москве Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в мероприятии, на котором состоялась церемония подписания договоров о принятии четырех новых территорий в состав России - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России. В Кремле собрались представители всех ветвей и уровней власти, общественности, духовенство,  журналисты. Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. «Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», – сказал Президент. В ходе своего выступления Владимир Путин подчеркнул, что этот выбор является неотъемлемым правом жителей этих территорий, которое закреплено в первой статье Устава ООН, где прямо сказано о принципе равноправия и самоопределения народов. «Повторю: это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее», – подчеркнул глава государства. Церемония подписания соглашения завершилась исполнением гимна России. Глава КБР Казбек Коков поздравил регионы с вхождением  в состав России и выразил слова поддержки решениям Президента Российской Федерации Владимира Путина. «Событие, о котором на протяжении последних восьми лет мечтали жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, свершилось. Они вернулись домой, в Россию. Историческая правда и справедливость восторжествовали. Ведь до начала 20-х годов прошлого столетия Донбасс называли сердцем России. От всей души поздравляю жителей этих территорий, всех граждан нашей страны с поистине историческим событием», - написал руководитель республики в своем официальном telegram-канале по итогам мероприятия. «Теперь главное - обеспечить надёжную безопасность новых субъектов Российской Федерации, помочь им наладить мирную жизнь, восстановить предприятия, больницы, школы, жильё, дороги, другие объекты жизнедеятельности, разрушенные в результате варварских обстрелов со стороны ВСУ, создать современную систему образования и здравоохранения, как можно быстрее интегрироваться в общий производственно-хозяйственный комплекс, в единое политическое, экономическое и правовое пространство. В своей речи на церемонии подписания договоров о принятии в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей наш Президент Владимир Владимирович Путин выразил уверенность в том, что Российское государство, все республики, края и области России сделают всё необходимое для этого. Для нас, руководителей субъектов страны, этот ключевой посыл Главы государства является руководством к действию. Уверен, объединив усилия, как принято у нас говорить, «всем миром», мы сумеем обеспечить выполнение всех выдвинутых нынешним временем задач во имя общего достойного будущего новых субъектов и всей России», - говорится в публикации Главы КБР Казбека Кокова. elFPqYcy7F4x1bDamOAg81Of0jAyQRF9.jpg rA58utiJ3o8zWZ7mTAdAkBLpM1oIs4NJ.jpg x255b0UxJo5QfXwq89AlpCBlhUNeMIVk.jpg v5aH0CGiAy9DNlLfoZVIvv3OMYA1KA0w.jpg
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