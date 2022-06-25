Глава КБР Казбек Коков поставил цели и задачи перед министром по делам молодежи

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с назначенным накануне министром по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Азаматом Люевым, сообщает пресс-служба Главы региона.
Глава республики обсудил с новым руководителем текущую ситуацию в сфере молодежной политики и поставил ряд целей и задач, в том числе на перспективу.
Казбек Коков поручил Азамату Люеву как можно оперативнее включиться в процесс создания современной молодежной инфраструктуры. "Все те институты, которые уже созданы для развития молодежи, работают и дают результаты. И даже сегодня, в сложное для страны время, мы видим, что молодежь Кабардино-Балкарии ориентирована на государство, на нормальные человеческие ценности. Я считаю, что это заслуга той системы, которая была создана в республике. Но время диктует свое, и мы должны быстро создавать систему, которая бы отвечала новым вызовам".
Руководителю молодежного ведомства предстоит создать эффективную структуру, собрать профессиональную команду единомышленников, наладить эффективное взаимодействие с Росмолодежью, АНО "Россия – страна возможностей", Агентством стратегических инициатив, региональными министерствами и муниципальными образованиями по всем направлениям, касающимся молодежи. "Работа в молодежной сфере должна идти по всем направлениям. Сельское хозяйство, образование, культура, спорт, бизнес – везде, где есть интересы молодежи, Вы должны выстроить эффективное взаимодействие с органами власти", - сказал Казбек Коков.
Важно использовать для работы с молодежью все созданные в рамках реализации национальных проектов и федеральных программ площадки: дома культуры, спортивные объекты, волонтерские центры, действующие молодежные образования. Глава республики сделал акцент на создании дворца творческой молодежи и молодежного ресурсного центра на базе одного из нефункционирующих на сегодня санаториев, где будет размещаться корпоративный университет.
Казбек Коков особо остановился на теме формирования в молодежной среде традиционных нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, националистическим проявлениям. "Мы должны создать четкую систему, которая позволит доносить до нашей молодежи правильные ориентиры", - подчеркнул руководитель республики.
Глава поручил министру разработать комплексную республиканскую программу на предстоящие 5 лет, которая охватит все аспекты молодежной политики, определит конкретные пути решения поставленных задач, а также целевые показатели и критерии оценки этой деятельности. "Цели и задачи понятны, без проволочек и раскачек прошу приступить к работе. С нашей стороны будет оказано максимальное содействие", - сказал Казбек Коков в завершение встречи с новым министром.
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