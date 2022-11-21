Глава КБР Казбек Коков подписал с Росавтодором меморандум о пятилетнем плане развития дорожной сети

Состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию после капитального ремонта двух мостов на участках автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» через реки Чегем и Лескен. Сегодня же Глава КБР Казбек Коков подписал с Росавтодором меморандум о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи с параллельным включением с обоих объектов принял участие заместитель руководителя федерального дорожного агентства (Росавтодор) Игорь Костюченко. Глава КБР Казбек Коков вместе с начальником Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком принял участие в открытии моста через реку Лескен. Одновременно аналогичное мероприятие с участием Председателя Правительства КБР Алия Мусукова и главного инженера Упрдор «Кавказ» Виталия Гулакова прошло на мосту через реку Чегем. Игорь Костюченко подчеркнул значимость автодороги Р-217 «Кавказ», которая является основной транспортной артерией регионов Северо-Кавказского федерального округа и маршрутом транзитных сообщений со странами Закавказья. Он отметил, что в результате капитального ремонта полностью восстановлены транспортные характеристики обоих мостовых сооружений, их габариты приведены к нормативным требованиям. В Чегеме двухполосный мост длиной 68 метров расширен с 9,5 до 11,5 метров. С одной до двух полос движения расширен и мост через реку Лескен протяженностью 98 метров. Сейчас Упрдор «Кавказ» капитально ремонтирует два дорожных участка общей протяженностью 23 километра от границы со Ставропольем до въезда в Куба-Табу и от Аргудана до границы Республики Северная Осетия-Алания. Александр Лукашук в своем докладе рассказал, что мостовики демонтировали старые мосты, обновили фундаменты опор с устройством буронабивных свай, после чего возвели новые опоры, смонтировали пролетные строения и переходные плиты на сопряжениях с автодорогой. Проведены берегоукрепительные работы, на сооружениях устроен бетонный выравнивающий слой с гидроизоляцией, обеспечен водоотвод с проезжей части. На мостах обновлено освещение, установлены металлические ограждения, новые дорожные знаки, нанесена разметка из термопластика, хорошо различимая в непогоду и ночное время. Для безопасности пешеходов дорожники устроили тротуары с перильным ограждением. В ходе пресс-конференции Казбек Коков выразил благодарность Росавтодору и ФКУ Упрдор «Кавказ» за значительный вклад в развитие дорожной инфраструктуры Кабардино-Балкарии. «Это имеет огромное значение не только для Кабардино-Балкарии, но для Российской Федерации в целом. По этой трассе к нам едут жители из многих регионов России. Важна безопасность. За последние три года, как начались ремонтные работы по региону, мы наблюдаем серьезное снижение аварийности. Развитие инфраструктуры имеет значение и для экономики республики. Это доступность туристических дестинаций: турист предпочитает те регионы, где есть хорошие дороги. Благодарны Росавтодору, ФКУ Упрдор «Кавказ» за то, что все работы ведутся с опережением установленных сроков или в соответствии с графиком». Александр Лукашук, в свою очередь, положительно оценил уровень взаимодействия с регионом в решении административных вопросов. Помимо сегодняшних мостовых сооружений ранее были введены в строй мост через суходол в районе селения Куба-Таба и реку Баксан в районе поселка Эльбрус. До конца года будет введен мост через реку Хеу на трассе Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу, продолжается капитальный ремонт моста через реку Адыр-Су на пути в Приэльбрусье Согласно подписанному сторонами меморандуму, к 2027 году доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, включенных в опорную сеть и находящихся в нормативном состоянии, должна составить 84,6 процента. Работы развернутся на девяти объектах дорожного хозяйства общей протяженностью более 314 км. Таким образом, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии превысит 86 процентов.