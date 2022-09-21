Глава КБР Казбек Коков поддержал решения Владимира Путина о частичной мобилизации

«Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики! Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации. Сделано это в преддверии референдумов о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Такое решение - единственно возможный ответ на обращения жителей этих регионов, против которых направлен ничем не оправданный жесточайший геноцид со стороны националистического киевского режима. Там ежедневно гибнут мирные жители, старики и дети. Агрессор пошел еще дальше, и сегодня уже есть погибшие и среди мирного населения на соседних российских территориях. Уверен, Кабардино-Балкария в полной мере реализует поставленные указом перед регионами задачи», - говорится в публикации. Казбек Коков подчеркнул: «Нет никаких сомнений в том, что руководство Украины воплощает планы коллективного Запада по ослаблению нашей страны и лишению ее политического, социального и территориального суверенитета. Его цель – полное уничтожение России как государства. Именно поэтому никакое волеизъявление граждан Донбасса и не будет признано Западом. Но такая перспектива никак не устраивает нас. Наш Президент ответил так, как ответил бы каждый гражданин нашей страны. Россия не оставит братский народ и не позволит угрожать своим гражданам. И если нет возможности решить эту проблему дипломатическими, политическими способами, значит, будут использованы иные ресурсы. Россия обладает всеми необходимыми средствами, которые будут использованы незамедлительно в случае угрозы независимости нашей страны, и «это не блеф». Наша задача сейчас – сплотиться перед всеобщей угрозой и дать адекватный ответ, чтобы раз и навсегда прекратить попытки нацистов и недружественных стран реализовать свои агрессивные захватнические планы в отношении нашей страны».