Глава КБР К.Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии





Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в режиме видеоконференции принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России. Состоялось оно под председательством зампреда Правительства страны Марата Хуснуллина.

Обсуждены вопросы дорожного строительства и показатели национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отмечено, что Кабардино-Балкария находится в числе регионов-лидеров по реализации данного нацпроекта. С начала года уже завершены работы на 91 из 103 запланированных объектов. Отремонтировано порядка 85 км дорог регионального и местного значения. 7 участков планируется ввести в эксплуатацию до конца года. По программе комплексного развития сельских территорий провели реконструкцию объектов в четырех муниципалитетах республики. Это Атажукино, Плановское, Аушигер и Кенделен. Также в списке работ на 2020-й — монтаж 40 км наружного освещения, установка 18 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, обустройство порядка 140 пешеходных переходов «умными» светофорами типа Т-7.