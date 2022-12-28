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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил два промышленных объекта

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил два промышленных объекта

28.12.2022 | 22:04
Нальчикская макаронная фабрика (теперь она называется “Хлебный дар”) – одна из самых крупных в регионе. Предприятие создавали больше 30 лет назад. По разным причинам работа здесь была приостановлена. Несмотря на это, мощности удалось сохранить. Сейчас предприятие в своем развитии активно движется вперед. Глава Кабардино-Балкарии осмотрел производство, отметив, что для экономики региона запуск предприятий крайне важен. На фабрике, которая занимает 15 тысяч квадратных метров, есть грамотные специалисты и оборудование от ведущих производителей. Уже начались поставки в другие регионы, получен гособоронзаказ. И сегодня же Глава Кабардино-Балкарии осмотрел новый завод по переработке плодов. Его мощность – до 300 тонн в сутки. Действовать будет круглосуточно. Планируется импортозамещающее производство соков и стерильного яблочного пюре для детского питания и кондитерских фабрик. Аналогов предприятию на Северном Кавказе нет. Владельцы личных подсобных хозяйств Кабардино-Балкарии и соседних регионов смогут сдавать сюда выращенные фрукты. Казбек Коков высоко оценил мощности будущего предприятия, запустить которое планируют уже в январе. Подводя итоги выездных встреч, Глава республики отметил, что и макаронное производство, и переработка плодов – это примеры создания успешных предприятий в непростых экономических условиях. Подход инвесторов способствует развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли. И это – существенный вклад в экономику региона.   https://t.me/vestikbr
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