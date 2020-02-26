Фронтовику из Дыгулыбгея вручили юбилейную медаль

100-летнему ветерану Великой Отечественной войны Исуфу Хежеву из селения Дыгулуыбгей вручили юбилейную медаль «75- летие Победы». Война застала его в армии. Воевал храбро, не давая пощады врагу, за выполнение особо важных поручений удостоен множества наград. Исуф Хежев -участник операции «Согласие», которая проводилась в Иране с целью обеспечения безопасности нефтяных месторождений этой страны и налаживания путей снабжения Советского Союза. После войны 46 лет беспрестанно трудился в колхозе. Сейчас нянчит правнучку, делится опытом с младшими. У ветерана двое сыновей, четверо дочерей, 44 внука и внучек. В городском округе Баксан, включая и Дыгулыбгей, в живых остался всего один фронтовик Исуф Хежев. 9 мая ему исполнится 101 год ,и он собирается принять участие в Параде в честь 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне.