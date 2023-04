В Москве начались съемки сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь», совместного проекта студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Создатели картины решили расширить сказочную киновселенную и рассказать предысторию полюбившихся зрителю персонажей фильмов «Последний богатырь», «Последний богатырь. Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник Тьмы». На этот раз в центре сюжета — самый удалой и неотразимый богатырь Белогорья, Финист Ясный Сокол: все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Трилогия «Последний богатырь» завоевала народную любовь, став главной сказочной франшизой в стране. Все три части находятся всамых кассовых отечественных фильмов, а общий бокс-офис составляетрублей.«Мне очень радостно заново приступать к съемкам новой истории вселенной «Последнего богатыря» под названием «Финист. Первый богатырь». С одной стороны, потому что это какая-то совсем новая история. Конечно, Финист и Баба Яга — это хорошо знакомые персонажи, которые пришли к нам из других частей, но главный герой настолько другой, что мне, несмотря на то, что я снял первые три части, очень интересно приступить к работе. В «Финисте» по-прежнему искрометный юмор, характерный для сценаристов Yellow Black and White, но уже более глубокая история главного героя. Это меня подкупает, и я надеюсь, что мое чувство воодушевления удастся передать зрителям».«Трилогия «Последний богатырь» закончилась, но наше желание развивать эту вселенную — сохранилось. Для этого мы выбрали героя из второй части франшизы — Финиста Ясного Сокола, решив, что за приключениями самого сильного, самого смелого и самого яркого богатыря Белогорья нам будет интересно наблюдать отдельно. В фильме «Финист. Первый богатырь» эти приключения начинаются. В самом начале истории наш богатырь терпит крупное поражение, попадает в плен и вместе со своими друзьями — помощником Мелехой и Бабой Ягой, оказывается в удивительном и далеком восточном царстве».««В свое время трилогия стала настоящим событием и не оставила равнодушными миллионы людей. В фильме «Финист. Первый богатырь» мы расширяем эту сказочную вселенную. К работе приступит та же команда профессионалов, что создавала трилогию. В режиссерском кресле — Дмитрий Дьяченко, во главе сценарной группы — Виталий Шляппо, наш главный партнер — телеканал «Россия». В «Финисте» мы сохраним юмор и ощущение авантюрного приключения. Мы надеемся, что зритель получит истинное удовольствие от приключенческой сказки, наполненной волшебными аттракционами».«Любви к сказкам, как известно, все возрасты покорны — наши чудо-Богатыри завоевали колоссальный успех не только в кинопрокате, но и стали бессменными хитами новогоднего телеэфира, и, главное, они открыли новый тренд российского современного кино – и доказали, что для нашего зрителя нет жанра благодарнее, чем истинно родные киносказки: ироничные, зрелищные, с тонким смыслом, веселые и многогранные. И сейчас мы счастливы приступить к новой совместной работе с Yellow, Black and White, вместе с нашими постоянными партнерами мы готовим зрителям сказочный подарок и с нетерпением ждем выхода «Финиста». Сценарий сразу подкупил нас увлекательными приключениями, новыми героями и прекрасным чувством юмора. Долгожданное продолжение «богатырской» саги будет эффектным и озорным — и у нас есть все основания предположить, что это будет новый хит!» К роли Финиста вернется Кирилл Зайцев, уже известный зрителю по фильму «Последний богатырь. Корень зла».«Я, конечно, не ожидал, что про моего персонажа Финиста будут снимать отдельный фильм. Когда я первый раз прочитал сценарий, он мне сразу понравился. Для меня наша история по-актерски интересна предлагаемыми обстоятельствами, в которые попадает мой герой. Помимо этого, постоянно чувствуется развитие: с героем происходят изменения, смена интересных локаций, появляются новые, яркие персонажи. Я с радостью прихожу на площадку, потому что меня окружают звёздные и всегда позитивно настроенные партнёры — Федор Викторович Добронравов, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, профессиональная съёмочная группа и блестящий режиссёр Дмитрий Дьяченко. Работая в такой сильной творческой команде, я получаю большое удовольствие!» Зритель познакомится с множеством новых персонажей. Вместе с Финистом в восточные земли отправятся его помощник Мелеха (Сергей Лавыгин) и помолодевшая Баба Яга (Юлия Пересильд).«Это мой первый опыт существования в таком жанре. Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке — это, конечно, мечта. Я — молодая баба Яга, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение».«Я играю Мелеху. Он помощник Финиста, его правая рука. Правой рукой богатыря быть очень тяжело, потому что в этой руке он носит оружие. Хорошо, что в кино реквизит легче настоящего меча. Наш современный кинематограф долгое время проходил мимо сказок, а ведь там уже все есть: целая вселенная со своими супергероями. Я думаю, зритель будет очень рад возвращению на экраны любимых персонажей». Во время своего непростого путешествия Финист и его друзья встретят загадочного изобретателя Анарифа в исполнении Федора Добронравова.«Я много лет мечтал сняться в сказке, поэтому когда мне прислали сценарий, я не раздумывал. У меня было только одно желание, чтобы меня утвердили. Мой герой Анариф — изобретатель, а на самом деле, обычный человек, просто невероятно умный и любящий науку». Релиз картины запланирован на