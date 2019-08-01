Ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка сможет получать большее число российских семей. Накануне Владимир Путин подписал закон, который меняет критерии нуждаемости — 2019.08.05

По новому закону этот показатель установлен на уровне величины двух прожиточных минимумов в регионе. Семьи с доходом ниже этой суммы будут считаться нуждающимися. И для них одновременно вводятся ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Напомню, сейчас размер пособия составляет 50 рублей. Кроме того, увеличен срок подачи заявления на выплаты. Теперь это можно будет сделать в течение трех лет, а не полутора, как сейчас. Закон вступит в силу в начале следующего года.