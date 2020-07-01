Еще 105 жителей республики избавились от коронавируса за сутки

В целом попрощались с болезнью почти четыре с половиной тысячи человек, сообщает региональный оперштаб. В республике заболеваемость стабильно снижается. Уже вторые сутки – по 45 новых случаев. Напомню, такие показатели специалисты фиксировали в начале мая, когда инфекция продолжала активно распространяться. А первого июля, к примеру, был 51 новый факт заражения. Общее число заболевших в Кабардино-Балкарии на сегодня – почти пять с половиной тысяч… Сокращается количество людей, которые находятся в госпиталЯх особо опасных инфекций. Сейчас там лечатся девятьсот шестьдесят три жителя. Наиболее сложных пациентов – 45, и все они получают помощь в реанимациях. Как отмечают в оперштабе, за неделю количество госпитализаций сократилось на треть. А число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое.