ЕГЭ отрепетировали без выпускников





Сегодня в Кабардино-Балкарии, как и по всей стране, организовали репетицию Единого госэкзамена. В ней участвовали педагоги, ответственные за проведение испытаний, а также другие специалисты, которые будут задействованы в ходе экзаменов. А вот самих школьников в пунктах пока не было.

Пробное тестирование в этом году организовали из-за сложной эпидемиологической обстановки, которая вызвана распространением коронавируса. В частности, отработали технологию защиты выпускников и учителей, предложенную Роспотребнадзором.

«Вход участников – это у нас идет термометрия, как это будет проходить, чтобы видели, потом изоляция – вдруг температурящий ребенок пришел на ЕГЭ – у нас комната изоляции. Чтобы организаторы все эти моменты отработали, у нас сегодня идет итоговое предэкзаменационное тестирование», — разъяснила процедуру руководитель пункта проведения ЕГЭ №914 г. Нальчика Мадина Казанчева.

В каждом пункте проведения ЕГЭ организуют по два входа, чтобы не допустить большого скопления людей. Обязательна тщательная дезинфекция помещений. Изменения коснулись и количества выпускников в одной аудитории. Теперь их 12, раньше было на три человека больше. О том, что следует соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, напоминает разметка в коридорах.

Всего итоговую аттестацию пройдут около трех с половиной тысяч молодых людей. Основная волна ЕГЭ стартует 3 июля – в ближайшую пятницу. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и информатику.