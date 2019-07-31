«Единый социальный телефон» становится все более востребованным среди жителей республики. — 2019.07.31

Только за минувшую неделю сотрудники Минтруда и социальной защиты приняли 17 обращений, сообщается на сайте ведомства.

В основном люди интересовались порядком выплат детских пособий, путевками в санаторий и различными льготами. Чаще всего обращались нальчане, а также жители Черекского и Баксанского районов. Работники ведомства напоминают, что в республике помимо «социального», работает еще и «детский телефон доверия». Звонить по этим номерам можно бесплатно. Вопросы могут быть самые разные: от организации отдыха школьников до обеспечения жильем. Дежурный специалист выслушает и даст квалифицированный ответ.