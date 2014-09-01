Движение по федеральной трассе, ведущей к Эльбрусу, восстановлено





Сегодня в горах Кабардино-Балкарии на 89-м км дороги, которая ведет к Эльбрусу сошел сель. Последствия устраняли в течение дня. Пострадавших нет, все коммуникации целы, но движение было перекрыто с двух сторон. К расчистке трассы приступили специалисты подразделений администрации Эльбрусского района и Управления федеральных автодорог «Кавказ». ЧП произошло в 200 метрах от села Эльбрус. Этот участок федеральной трассы специалисты называют одним из наиболее селеопасных. Ночью в горах шли сильные дожди, они-то и спровоцировали сход грязевого потока. На машинах людей привозили из гостиниц к месту схода селя, затем проводили на другую сторону, и там их уже ждал транспорт до авиа- и железнодорожных вокзалов. В 15:45 дорогу расчистили, движение восстановили в обоих направлениях. Все службы муниципалитета находятся в режиме повышенной готовности. По данным синоптиков, дожди в Приэльбрусье ожидаются и в ближайшие сутки.