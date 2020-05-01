Доступная ипотека

У желающих приобрести жилье в новостройках сейчас есть возможность купить его по доступной ипотеке. Чтобы поддержать граждан страны и отрасль, правительство России субсидирует ставку до 6,5 %. На это намерены направить 6 миллиардов рублей. Программа будет действовать до 1 ноября2020 г.

Участвовать в программе намерены уже свыше полусотни банков. А потенциальные заемщики зарегистрировали почти 70 тысяч заявок на льготную ипотеку. Из них одобрено больше половины, примерно 10 тысяч кредитов банки уже передали заемщикам. Предполагается, что за весь период активности программы в стране выдадут ипотечных кредитов на сумму 740 миллиардов рублей. Это создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 миллионов квадратных метров.

Всего в отрасль будет привлечено около одного триллиона рублей– от банков и граждан. Часть этих денег впоследствии вернется в казну в виде налогов. Аналитики рынка жилья отмечают, что в целом по России к середине мая ставки по ипотеке начали снижаться. Ожидается, что процесс продолжится. Этому будут способствовать и другие ипотечные программы с государственным участием.