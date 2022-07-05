До конца года в Кабардино-Балкарии отремонтируют 13 мостов

В процессе приведения в нормативное состояние дорог в Кабардино-Балкарии осуществляется ремонт мостовых сооружений. В этом году будут приведены в порядок 13 мостов, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начат капитальный ремонт 5 мостов в Чегемском районе. Речь идет о мостах через реки Багуулсу, Кииксу, Колсу, Адайсу и Чегем. Капитальный ремонт этих мостов осуществляем в рамках реконструкции автодороги Чегем II - Булунгу. В ходе капитального ремонта дорожники заменят на мостах балки пролетных строений, устроят устои и подпорные стены, произведут руслорегулировочные работы. Также в Баксанском районе ведется ремонт моста через реку Куркужин на трассе Куба-Таба — Верхний Куркужин и моста через реку Мокрая Золка в Зольском районе на дорогах Сармаково – Совхозное – Зольское и Псынадаха – Батех. Эти сооружения ремонтируются в рамках работ на указанных дорожных участках. На территории Майского района уже отремонтирован мост через реку Терек на трассе Майский – Урожайное. Силами Упрдор «Кавказ» на федеральных дорогах до конца этого года будут капитально отремонтированы пять мостов по программе капитального ремонта искусственных сооружений с доведением до четырех полос движения. Из них три расположены на автодороге Р-217 «Кавказ». Это сооружение длиной более 20 метров через суходол в Куба-Табе, правый мост через реку Чегем в Чегеме I (68 метров), а также правый мост протяженностью 98 метров через реку Лескен. Также капремонт проведут на 24-метровом мосту через Баксан на автодороге Прохладный - Баксан - Эльбрус и на сооружении длиной 32 метра через реку Хеу на дороге Урвань - Верхняя Балкария — Уштулу. «Приведение мостовых сооружений в нормативное состояние позволит повысить уровень безопасности дорог на территории нашей республики и сделать их комфортнее», - прокомментировал Глава КБР Казбек Коков.