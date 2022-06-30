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До конца 2024-го в КБР благоустроят 240 дворов многоквартирных домов

До конца 2024-го в КБР благоустроят 240 дворов многоквартирных домов

30.06.2022 | 15:33
До конца 2024-го года в Кабардино-Балкарии будут благоустроены 240 дворов многоквартирных домов. Ремонт проводят по профильному нацпроекту. Стартовал он три года назад. За это время в надлежащее состояние привели свыше 350 территорий. На объектах меняют дорожное покрытие, бортовые камни, устанавливают скамейки и урны. Обновляют системы освещения, в некоторых дворах оборудуют детские игровые площадки. В рамках проекта “Жилье и городская среда” также идет благоустройство общественных пространств. В этом году в республике строятся и ремонтируются 12 общественных пространств. Семь из них – в Нальчике. По одному скверу возводят в Баксане, Майском и Эльбрусском районах, еще два в ближайшее время появятся в Прохладненском.   https://t.me/vestikbr
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