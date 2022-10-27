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Дина Кясова переизбрана на должность председателя Контрольно-счетной палаты КБР

Дина Кясова переизбрана на должность председателя Контрольно-счетной палаты КБР

27.10.2022 | 16:09
Сегодня состоялось пленарное заседание парламента Кабардино-Балкарии. На повестке – около двух десятков вопросов. Законодатели утвердили кандидатуру на должность председателя Контрольно-счетной палаты. Эту должность вновь заняла Дина Кясова. Ранее она возглавляла палату в течение шести лет. По предложению председателя Верховного суда Олега Богатырева назначены несколько мировых судей. Депутаты в двух чтениях одобрили законопроект “Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2023 год”. Также было принято решение о дополнительных гарантиях по социальной поддержке сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Управление ветеринарии предложило законопроект о наделении органов местного самоуправления полномочиями по обращению с животными без владельцев. Парламентарии одобрили предложение министерства культуры о присвоении безымянной горе в Эльбрусском районе имени Героя России Виталия Майбороды.   https://t.me/vestikbr  
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