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Детский иммунолог из Москвы Андрей Продеус провел прием пациентов в Аллергоцентре КБР

Детский иммунолог из Москвы Андрей Продеус провел прием пациентов в Аллергоцентре КБР

11.10.2022 | 16:12
Наталья Голикова переехала в Майский из Астрахани. Решение приняла потому, что двое ее детей не здоровы и требуют постоянного наблюдения аллергологов-иммунологов. В Кабардино-Балкарии ребята чувствуют себя лучше и помощь здесь получают необходимую. В центре специализированной аллергологической помощи консультировал профессор Андрей Продеус – главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области. В Кабардино-Балкарию его пригласили общественники. На встрече с профессором Продеусом речь также шла о перспективах развития аллергологии и иммунологии в регионе. Консультация длилась восемь часов. За это время приезжий доктор и республиканские врачи осмотрели больше 30 пациентов, которым нужна серьезная помощь.   https://t.me/vestikbr
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