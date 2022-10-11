Детский иммунолог из Москвы Андрей Продеус провел прием пациентов в Аллергоцентре КБР

Наталья Голикова переехала в Майский из Астрахани. Решение приняла потому, что двое ее детей не здоровы и требуют постоянного наблюдения аллергологов-иммунологов. В Кабардино-Балкарии ребята чувствуют себя лучше и помощь здесь получают необходимую.
В центре специализированной аллергологической помощи консультировал профессор Андрей Продеус – главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области. В Кабардино-Балкарию его пригласили общественники.
На встрече с профессором Продеусом речь также шла о перспективах развития аллергологии и иммунологии в регионе.
Консультация длилась восемь часов. За это время приезжий доктор и республиканские врачи осмотрели больше 30 пациентов, которым нужна серьезная помощь.
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