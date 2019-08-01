Депутаты Госдумы предлагают ввести «первосентябрьский капитал», чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года. Соответствующее обращение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, говорится на сайте нижней палаты Федерального Собрания — 2019.08.22

Авторы инициативы уверены, что позволить себе сборы ребенка в школу может не каждая семья, особенно в регионах. Родители вынуждены увеличивать расходы на покупку всего необходимого для учёбы в ущерб другим тратам. Поэтому предлагается запустить программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой семьям выделят дополнительные деньги для покрытия расходов, связанных с подготовкой ребёнка к новому учебному году. Также в числе предложений — ограничение цен на всю «школьную корзину» (рюкзак, форма, канцтовары, учебники) на уровне 25% от среднемесячной зарплаты по региону. Остальные расходы должно брать на себя государство. Отметим, что в Кабардино-Балкарии ежегодно проводятся акции по оказанию помощи детям из многодетных и малоимущих семей по их подготовке к школе.