Депутат Госдумы Виктория Родина встретилась со студентами и молодыми учеными КБГУ

Сегодня депутат Государственной Думы от Кабардино-Балкарии Виктория Родина общалась со студентами и молодыми учеными Кабардино-Балкарского госуниверситета.
Диалог приурочили к Неделе науки, которая начнется в стране шестого февраля. На встрече отметили, что в региональном вузе последние годы реализуют разнообразные программы поддержки начинающих исследователей.
Виктория Родина сообщила о законодательной инициативе, которую рассмотрят в Госдуме в ближайшее время. Речь – о грантовой поддержке молодых ученых.
Встречу провели в формате диалога: студенты и работники университета адресовали депутату интересующие их вопросы.
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