День парада Победы в России объявлен выходным

День парада Победы в России объявлен выходным – с сохранением зарплаты за работниками. Такое решение принял глава государства Владимир Путин. Памятный день приходится на 24 июня. В 1945 г. в этот день в Москве на Красной площади состоялось торжественное шествие победителей фашизма.

В нынешнем году на юбилейный парад в столицу России пригласили лидеров стран СНГ. Уже известно, что приглашения приняли президенты Казахстана, Киргизии, Молдавии, а также руководители Абхазии и Южной Осетии. На Красной площади установят трибуну для почетных гостей. Начало парада – 24 июня в 10 утра. Ожидается, что будет задействована военная техника. Завершить праздник планируют артиллерийским салютом в 22 часа.