Да не угаснет память… В Нальчике Международный Артийский комитет провел сегодня конференцию, посвященную сохранению истории о мужестве и героизме павших в Великой Отечественной — 2019.08.29

На встречу пригласили общественников и школьников. Началась она с небольшого лирического отступления – артисты местной эстрады исполнили песни военных лет. Задача максимум – сохранить память о реальных событиях того времени, подчеркнул в своём выступлении вице- президент международного Артийского комитета Ауес Бетуганов. Уже десять лет поиском пропавших без вести соотечественников занимается благотворительный фонд «Достойная память», отметила его руководитель Анжела Скрипкараш. По большей части организация исследует воинские захоронения, которые расположены за пределами России. Данные о погибших заносят в специальные карты. Информацию подтверждают выписками из архива Минобороны России. Скрипкараш также рассказала о работе портала «Память народа», где также хранится информация о воинах Великой Отечественной.