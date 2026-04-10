Число пришкольных лагерей в КБР увеличилось вдвое

В Кабардино-Балкарии практически вдвое выросло число пришкольных лагерей. Поручение Главы Казбека Кокова выполнили профильные министерства.
Вместо привычных 22-х будут действовать 43 муниципальных пришкольных лагеря. Еще 5 – на базе республиканских образовательных организаций. За весь летний период они смогут принять около трех тысяч человек. В целом летом в санаториях, пришкольных лагерях и других профильных организациях региона смогут отдохнуть свыше 9 тысяч детей. Это более чем на треть превышает показатель прошлого года.
На проведение кампании в республиканском бюджете 2026-го предусмотрели около 120 миллионов рублей. Также прорабатывается вопрос организации качественного досуга подростков. Ход подготовки и проведения детской оздоровительной кампании Глава Кабардино-Балкарии держит на личном контроле.
