Через 5 лет на Эльбрусе появятся 9 подъемников

Через 5 лет на Эльбрусе появятся 9 подъемников – сейчас их 3. Протяженность горнолыжных трасс увеличится вдвое – с 15 до 31 километра, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономического развития России.

Турпоток при этом должен вырасти минимум в 2 раза и составить примерно 900 тысяч человек в год. В федеральном министерстве отмечают, что Эльбрус может стать одним из флагманов развития Северного Кавказа. Разрабатываются планы, как повысить эффективность курорта, а значит его привлекательность для потенциальных инвесторов. Отдельно намерены развивать Северо-Кавказский горный клуб, где альпинисты проходят адаптацию перед подъемом на высшую точку Европы.