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Чемпионат по комплексному единоборству Росгвардии открылся в Нальчике

Чемпионат по комплексному единоборству Росгвардии открылся в Нальчике

08.07.2026 | 14:20
Больше полусотни росгвардейцев из разных регионов Северного Кавказа... В Нальчике стартовал чемпионат Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России по комплексному единоборству. В спортивном комплексе «Нальчик» собрались больше полусотни росгвардейцев из разных регионов Северного Кавказа. В этом году в ведомственном чемпионате по комплексному единоборству участвуют представители войсковых соединений и территориальных управлений из Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии. На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали представители Росгвардии и ветераны службы. Гости обратились к участникам с приветственным словом. В рамках чемпионата росгвардейцы состязаются в восьми весовых категориях. Поединки проходят по строгому регламенту: два раунда по три минуты чистого времени, а между ними минутный перерыв. В первом раунде бойцы выступают в боксерских перчатках и защитном снаряжении – разрешены удары кулаком в голову и стопой по защите. Во втором раунде участники переходят к спортивной борьбе: защитное снаряжение снимают, а в арсенале броски и болевые приемы. Победителя определяют по сумме очков, набранных в обоих раундах. Также возможен досрочный исход при нокауте или успешном болевом приеме. Участник чемпионата Альберт Гуков занимается комплексным единоборством больше пяти лет. Отмечает: регулярные тренировки и участие в таких состязаниях помогают сотрудникам ведомства оттачивать навыки, необходимые в реальных служебных ситуациях. Имена победителей в личном и командном зачетах объявят уже сегодня. Лучшие спортсмены представят Северо-Кавказский округ на всероссийском ведомственном чемпионате по комплексному единоборству. Главный турнир страны пройдет в Кабардино-Балкарии в августе этого года.   https://t.me/vestikbr
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