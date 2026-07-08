Чемпионат по комплексному единоборству Росгвардии открылся в Нальчике

Больше полусотни росгвардейцев из разных регионов Северного Кавказа... В Нальчике стартовал чемпионат Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России по комплексному единоборству.
В спортивном комплексе «Нальчик» собрались больше полусотни росгвардейцев из разных регионов Северного Кавказа. В этом году в ведомственном чемпионате по комплексному единоборству участвуют представители войсковых соединений и территориальных управлений из Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Дагестана и Северной Осетии.
На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали представители Росгвардии и ветераны службы. Гости обратились к участникам с приветственным словом.
В рамках чемпионата росгвардейцы состязаются в восьми весовых категориях. Поединки проходят по строгому регламенту: два раунда по три минуты чистого времени, а между ними минутный перерыв.
В первом раунде бойцы выступают в боксерских перчатках и защитном снаряжении – разрешены удары кулаком в голову и стопой по защите. Во втором раунде участники переходят к спортивной борьбе: защитное снаряжение снимают, а в арсенале броски и болевые приемы. Победителя определяют по сумме очков, набранных в обоих раундах. Также возможен досрочный исход при нокауте или успешном болевом приеме.
Участник чемпионата Альберт Гуков занимается комплексным единоборством больше пяти лет. Отмечает: регулярные тренировки и участие в таких состязаниях помогают сотрудникам ведомства оттачивать навыки, необходимые в реальных служебных ситуациях.
Имена победителей в личном и командном зачетах объявят уже сегодня. Лучшие спортсмены представят Северо-Кавказский округ на всероссийском ведомственном чемпионате по комплексному единоборству. Главный турнир страны пройдет в Кабардино-Балкарии в августе этого года.
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