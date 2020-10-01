Человек, которым гордятся… Сегодня в республике вспоминают о первом президенте Кабардино-Балкарии





Прошло ровно 15 лет, как Валерий Коков ушел из жизни. К памятнику политику сегодня возложили цветы. Церемония состоялась в Нальчике возле Кабардино-Балкарского аграрного университета. Вуз носит имя выдающегося государственного деятеля. Почтить его память пришли представители власти и общественности, те, кто был лично знаком с Валерием Коковым и работал вместе с ним. В память о первом президенте Кабардино-Балкарии у подножья монумента – живые цветы…