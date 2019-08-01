Буквально через полчаса в Москве начнется «Медиа-день» с именитой спортсменкой из Кабардино-Балкарии, четырехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене. Об этом сообщает пресс-служба всероссийской Федерации легкой атлетики — 2019.08.15

«Медиа-день» для журналистов с участием Марии Ласицкене и её наставника-заслуженного тренера России Геннадия Габриляна организован в связи с большим количеством заявок на интервью в преддверии чемпионата мира в Дохе. Мероприятие состоится сегодня на московском стадионе «Салют Гераклион», говорится в сообщении. Напомним, что 26-летняя воспитанница прохладненской спортшколы признана лучшей легкоатлеткой мира по версии международной Ассоциации легкоатлетических федераций и возглавляет мировой прыжковый рейтинг с результатом 2 метра 6 см.