Бригада анестезиологов‑реаниматологов из КБР завершила командировку в Херсонской области

Очередная бригада анестезиологов-реаниматологов из Кабардино-Балкарии завершила командировку в Херсонскую область. Трудились медики в Скадовской центральной районной больнице.
Вместе с местными коллегами специалисты выполняли работу в сложные дни, включая новогоднюю ночь, когда поток пациентов был увеличен. Врачи помогали восстанавливать людей после минно-взрывных травм, лечили тех, кто попал в медучреждение планово. Особую заботу и тепло проявляли к маленьким пациентам.
Отмечено, что в рамках шефской помощи, специалисты из Кабардино-Балкарии регулярно приезжают и работают на территории Херсонской области.
