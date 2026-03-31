Бригада анестезиологов‑реаниматологов из КБР завершила командировку в Херсонской области

31.03.2026 | 09:00
Очередная бригада анестезиологов-реаниматологов из Кабардино-Балкарии завершила командировку в Херсонскую область. Трудились медики в Скадовской центральной районной больнице. Вместе с местными коллегами специалисты выполняли работу в сложные дни, включая новогоднюю ночь, когда поток пациентов был увеличен. Врачи помогали восстанавливать людей после минно-взрывных травм, лечили тех, кто попал в медучреждение планово. Особую заботу и тепло проявляли к маленьким пациентам. Отмечено, что в рамках шефской помощи, специалисты из Кабардино-Балкарии регулярно приезжают и работают на территории Херсонской области.   https://t.me/vestikbr
