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Больше восьми тысяч метров нового асфальта появится на трассе «Нальчик-Майский»

Больше восьми тысяч метров нового асфальта появится на трассе «Нальчик-Майский»

18.03.2023 | 09:22
Движение здесь интенсивное: она соединяет несколько районов Кабардино-Балкарии и выходит к границам соседних регионов – Северной Осетии и Ингушетии. Сняв старое асфальтобетонное покрытие, дорожники уже начали создавать верхний слой из щебеночно-мастичной смеси. По словам специалистов, гарантия на новый асфальт – 15 лет. Помимо этого, на протяжении четырех с лишним километров монтируют новую систему освещения. Деньги на нее направили из регионального Дорожного фонда. Работы на участке возле Герменчика должны завершить к маю. Одновременно по федеральной программе в республике обновляют около двух десятков региональных трасс.   https://t.me/vestikbr
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