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Больше ста студентов КБР стали кадетами России

Больше ста студентов КБР стали кадетами России

26.05.2023 | 15:55
Торжественно вносят государственные флаги России и Кабардино-Балкарии… На плацу – будущие кадеты гуманитарно-технического колледжа – больше ста человек. Они только окончили первый курс и своими знаниями и хорошими оценками доказали, что имеют право на такое звание. Кадетское движение в колледже развивают больше пяти лет. За это время профессию по специальности «Правоохранительная деятельность» получили несколько сотен молодых людей. Ребята, принявшие присягу сегодня, говорят: требования к успеваемости предъявляют повышенные. Среди почетных гостей – ветераны, представители Росгвардии и МВД. Отмечают: развитие кадетского движения – хорошая возможность готовить кадры для правоохранительной системы, начиная со школьной скамьи. В колледже подготовку специалистов для правоохранительных органов возобновили по целевому набору. В этом году им отводят пятую часть бюджетных мест.   https://t.me/vestikbr
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