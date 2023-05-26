Больше ста студентов КБР стали кадетами России

Торжественно вносят государственные флаги России и Кабардино-Балкарии… На плацу – будущие кадеты гуманитарно-технического колледжа – больше ста человек. Они только окончили первый курс и своими знаниями и хорошими оценками доказали, что имеют право на такое звание.
Кадетское движение в колледже развивают больше пяти лет. За это время профессию по специальности «Правоохранительная деятельность» получили несколько сотен молодых людей. Ребята, принявшие присягу сегодня, говорят: требования к успеваемости предъявляют повышенные.
Среди почетных гостей – ветераны, представители Росгвардии и МВД. Отмечают: развитие кадетского движения – хорошая возможность готовить кадры для правоохранительной системы, начиная со школьной скамьи.
В колледже подготовку специалистов для правоохранительных органов возобновили по целевому набору. В этом году им отводят пятую часть бюджетных мест.
https://t.me/vestikbr