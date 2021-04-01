Более ста семей льготных категорий смогут улучшить свои жилищные условия

Более ста семей льготных категорий получат социальные выплаты, чтобы они могли улучшить жилищные условия. Об этом сообщили в региональном Минстрое. В числе получателей помощи – ветераны боевых действий, граждане с ограничениями по здоровью, молодые супруги. В 20-м году такие выплаты направили 141 семье. При этом большую часть – тем, кто недавно вступил в брак. Кроме того, три пары улучшили жилищные условия за счет государственных сертификатов.