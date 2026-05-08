Больше 26 тысяч жителей КБР проголосовали за объекты благоустройства на следующий год

Больше 26 тысяч жителей Кабардино-Балкарии уже проголосовали за объекты благоустройства на следующий год. Выбор проходит в рамках шестого Всероссийского онлайн-голосования. Участвовать может любой житель республики. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе и отобрать наиболее значимые для вас общественные пространства. Напомню, что в Кабардино-Балкарии выдвинули 25 территорий. В Нальчике, Прохладном и Майском – по три объекта. В Тереке, Чегеме, Тырныаузе, Баксане, Нарткале, Залукокоаже, Кашхатау и Баксаненке – по два. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно стартовало в середине апреля и продлится до 12 июня. В этом году жители страны могут не только выбрать территории для благоустройства, но и повлиять на дизайн-проекты уже отобранных пространств.