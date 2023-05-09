Больше 12 тысяч жителей КБР удостоены государственных наград в годы ВОВ

В начале битвы с фашизмом в республике сформировали 115-ю Кабардино-Балкарскую кавалерийскую дивизию. В ее состав вошли почти пять тысяч добровольцев – представители 12 национальностей. Они участвовали в ожесточенных боях на Юге страны, уничтожили около ста вражеских танков и машин.
Одно из самых важных сражений на территории Кабардино-Балкарии - битва за Курпские высоты. Фашисты рвались к нефтяным месторождениям Грозного и Баку, но красноармейцы их остановили. А после началось масштабное освобождение Северного Кавказа.
В Кабардино-Балкарии активно развивалось партизанское движение. Отряды доставляли важные сведения для Красной Армии, проникая в тыл врага, боролись с диверсантами… В битве за Эльбрус советским солдатам пришлось сражаться с подразделениями спецдивизии «Эдельвейс».
13 февраля 43-го года на восточной вершине пятитысячника водрузили красное знамя, а следом – и на западной... На фронт Кабардино-Балкария отправила лучших своих сыновей. За проявленный героизм в годы Великой Отечественной больше 12 тысяч жителей республики удостоены государственных наград. 33 стали Героями Советского Союза.
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