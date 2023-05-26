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Боец из КБР с позывным «Фатум» служит в зоне СВО

Боец из КБР с позывным «Фатум» служит в зоне СВО

26.05.2023 | 15:48
Поддержка родных, близких, земляков очень помогает, говорит участник спецоперации. Его позывной «Фатум». На передовую постоянно приходят и гуманитарные грузы. Получают всю необходимую медпомощь. Врачи, работающие с бойцами, обеспечены медикаментами, материалами и оборудованием. На побывку домой в Кабардино-Балкарию боец приезжает уже второй раз. Он бывший спецназовец – офицер запаса. На груди – множество медалей, одну из которых получил в специальной военной операции. В СВО участвует с сентября прошлого года. Рассказывает: сразу попал на передовую – в Запорожскую область. Сначала служил сапером: разминировал дома и целые улицы. Сейчас – командир взвода: сражается с противником вместе с боевыми товарищами. На борьбу с неонацизмом «Фатум» ушел добровольцем. Когда именно решил, помнит отчетливо: в новостях увидел сюжет о том, что жителям Донбасса нужна помощь и защита.   https://t.me/vestikbr
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