Боец из Кабардино-Балкарии стал чемпионом России по паратхэквандо.


Финал состязаний состоялся в Нальчике. В нём приняли участие около 100 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Лидерство оспаривали в трех возрастных группах: от 12 до 17, до 30 и старше 30. Эти соревнования считаются трамплином в большой спорт. По итогам турнира будет сформирована сборная страны, которая продолжит борьбу на международных татами. Победителем чемпионата России по паратхэкандо стал боец из Кабардино-Балкарии — бронзовый чемпион мира Лом-Али ИстамУлов. Вторые места в своих весовых категориях завоевали Ахмед Шокуев и Азамат Гутов.

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