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Благодаря детскому автокреслу двухлетний ребенок остался невредим в ДТП

Благодаря детскому автокреслу двухлетний ребенок остался невредим в ДТП

18.03.2023 | 13:19
15 марта текущего года на пересечении улиц Калмыкова – Керамическая в г. Нальчике произошло столкновение автомашин «Mitsubishi Pajero» под управлением 40-летнего жителя Урванского района и «Opel Omega», за рулем которого находилась 35-летняя жительница г. Нальчика. В Опеле на заднем пассажирском сиденье находился 2-летний мальчик в детском удерживающем устройстве. В результате столкновения автомобили получили значительные технические повреждения, при этом, удар пришелся на сторону, где располагался ребенок. Благодаря ответственности мамы малыша, использованию правильно подобранного, надежно размещенного и зафиксированного детского удерживающего устройства, мальчик не получил ни царапины. После осмотра врачами ребенок был отпущен вместе с мамой домой. Женщина призвала всех родителей обеспечить безопасную перевозку детей и проявлять внимание и осторожность за рулем, особенно, если в салоне малыш.   https://t.me/vestikbr
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